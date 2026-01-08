NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Abbott Laboratories eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Abbott Laboratories-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 114,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,753 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.01.2026 1 111,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 127,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,19 Prozent vermehrt.

Alle Abbott Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 221,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at