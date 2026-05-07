NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Abbott Laboratories-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Abbott Laboratories-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Abbott Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 111,26 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,899 Abbott Laboratories-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.05.2026 auf 86,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,43 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Abbott Laboratories eine Marktkapitalisierung von 152,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at