Abbott Laboratories Aktie

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WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

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Abbott Laboratories-Investition 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Abbott Laboratories-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Abbott Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Abbott Laboratories-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Abbott Laboratories-Papier an diesem Tag bei 130,75 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Abbott Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 76,482 Abbott Laboratories-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.04.2026 6 985,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 30,15 Prozent vermindert.

Abbott Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 163,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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