Abbott Laboratories Aktie

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WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

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Profitables Abbott Laboratories-Investment? 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Abbott Laboratories-Papier statt. Diesen Tag beendete das Abbott Laboratories-Papier bei 137,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,278 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 658,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90,49 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 34,14 Prozent vermindert.

Abbott Laboratories war somit zuletzt am Markt 157,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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