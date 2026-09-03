Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Profitable Abbott Laboratories-Investition?
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers betrug an diesem Tag 128,94 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,555 Abbott Laboratories-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 567,55 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 02.09.2026 auf 110,47 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 8 567,55 USD, was einer negativen Performance von 14,32 Prozent entspricht.
Der Abbott Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 188,78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Abbott Laboratories
Analysen zu Abbott Laboratories
Aktien in diesem Artikel
|Abbott Laboratories
|93,36
|-2,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.