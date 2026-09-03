Abbott Laboratories Aktie

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WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

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Profitable Abbott Laboratories-Investition? 03.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Abbott Laboratories-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers betrug an diesem Tag 128,94 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,555 Abbott Laboratories-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 567,55 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 02.09.2026 auf 110,47 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 8 567,55 USD, was einer negativen Performance von 14,32 Prozent entspricht.

Der Abbott Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 188,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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