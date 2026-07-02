NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Abbott Laboratories-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Abbott Laboratories-Papier statt. Der Schlusskurs der Abbott Laboratories-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 109,02 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 91,726 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.07.2026 auf 92,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 455,33 USD wert. Damit wäre die Investition 15,45 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Abbott Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 158,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at