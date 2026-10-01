Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Langfristige Anlage
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 117,21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Abbott Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 0,853 Abbott Laboratories-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 98,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,32 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,68 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Abbott Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 174,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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