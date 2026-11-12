NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Abbott Laboratories-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 128,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Abbott Laboratories-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,776 Abbott Laboratories-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,84 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 11.11.2026 auf 109,29 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 15,16 Prozent vermindert.

Alle Abbott Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 191,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at