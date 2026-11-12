Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Profitable Abbott Laboratories-Investition?
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Abbott Laboratories-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 128,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Abbott Laboratories-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,776 Abbott Laboratories-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,84 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 11.11.2026 auf 109,29 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 15,16 Prozent vermindert.
Alle Abbott Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 191,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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