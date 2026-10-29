Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Abbott Laboratories-Anlage im Blick
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die Abbott Laboratories-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Abbott Laboratories-Anteile an diesem Tag 128,89 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Abbott Laboratories-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,759 Abbott Laboratories-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 796,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,64 USD belief. Damit wäre die Investition um 20,37 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 177,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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