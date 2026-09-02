ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|ACADIA Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen ACADIA Pharmaceuticals-Anteile letztlich bei 27,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,984 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 28,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 039,58 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,96 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete ACADIA Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 4,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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