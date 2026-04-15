ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|Rentable ACADIA Pharmaceuticals-Anlage?
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie bei 17,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 555,864 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (22,02 USD), wäre das Investment nun 12 240,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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