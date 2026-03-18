NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACADIA Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 50,505 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie auf 20,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 055,56 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,56 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte ACADIA Pharmaceuticals einen Börsenwert von 3,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at