ACADIA Pharmaceuticals Aktie

ACADIA Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

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Lukrativer ACADIA Pharmaceuticals-Einstieg? 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen ACADIA Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 24,40 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 409,836 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ACADIA Pharmaceuticals-Papiers auf 26,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 737,70 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,38 Prozent erhöht.

Der Marktwert von ACADIA Pharmaceuticals betrug jüngst 4,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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