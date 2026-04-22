NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des ACADIA Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 20,87 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,792 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 21,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,46 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,46 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at