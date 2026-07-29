NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen ACADIA Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das ACADIA Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 22,63 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 441,891 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 11 493,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,94 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at