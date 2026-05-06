NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem ACADIA Pharmaceuticals-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,54 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in ACADIA Pharmaceuticals-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 687,758 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.05.2026 gerechnet (22,35 USD), wäre das Investment nun 15 371,39 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,71 Prozent angezogen.

Der Marktwert von ACADIA Pharmaceuticals betrug jüngst 3,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at