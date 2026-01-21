ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|Rentabler ACADIA Pharmaceuticals-Einstieg?
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient
Die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ACADIA Pharmaceuticals-Papier bei 19,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 516,796 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.01.2026 13 586,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,87 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für ACADIA Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 4,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
