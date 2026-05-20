NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem ACADIA Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die ACADIA Pharmaceuticals-Anteile bei 21,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das ACADIA Pharmaceuticals-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,339 ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 20,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 949,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,10 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte ACADIA Pharmaceuticals einen Börsenwert von 3,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at