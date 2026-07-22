ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|ACADIA Pharmaceuticals-Investment im Blick
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie bei 36,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,360 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 695,76 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 21.07.2026 auf 25,43 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30,42 Prozent vermindert.
Alle ACADIA Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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