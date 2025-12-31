ACADIA Pharmaceuticals Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,871 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Papiere wären am 30.12.2025 49,94 USD wert, da der Schlussstand 26,70 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 50,06 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
