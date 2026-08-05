ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|Rentables ACADIA Pharmaceuticals-Investment?
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Am 05.08.2023 wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ACADIA Pharmaceuticals-Anteile bei 27,19 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,678 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,85 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 04.08.2026 auf 27,15 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,15 Prozent verringert.
Am Markt war ACADIA Pharmaceuticals jüngst 4,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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