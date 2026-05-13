NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Adobe eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Adobe-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 95,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Adobe-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,042 Adobe-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (240,83 USD), wäre die Investition nun 250,94 USD wert. Mit einer Performance von +150,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Adobe eine Börsenbewertung in Höhe von 99,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at