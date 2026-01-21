Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Adobe-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 21.01.2016 wurden Adobe-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 88,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Adobe-Papier investiert hätte, hätte er nun 113,636 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 290,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 996,59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 229,97 Prozent angezogen.

Am Markt war Adobe jüngst 121,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adobe Inc.

mehr Nachrichten