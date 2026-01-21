NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Adobe-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 21.01.2016 wurden Adobe-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 88,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Adobe-Papier investiert hätte, hätte er nun 113,636 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 290,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 996,59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 229,97 Prozent angezogen.

Am Markt war Adobe jüngst 121,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

