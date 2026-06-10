Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Lohnende Adobe-Investition?
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingefahren
Am 10.06.2016 wurde das Adobe-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Adobe-Papier bei 97,09 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Adobe-Aktie investierten, hätten nun 10,300 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 237,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 450,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 145,01 Prozent angezogen.
Adobe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 99,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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