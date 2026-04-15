NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Adobe-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Adobe-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 95,16 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Adobe-Aktie investierten, hätten nun 105,086 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.04.2026 auf 235,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 770,91 USD wert. Damit wäre die Investition um 147,71 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Adobe einen Börsenwert von 97,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at