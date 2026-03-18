Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Lukrative Adobe-Investition?
|
18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 18.03.2016 wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Adobe-Papier an diesem Tag 93,42 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,704 Adobe-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Adobe-Papiers auf 254,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 721,04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 172,10 Prozent vermehrt.
Adobe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 104,26 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.03.26
|Adobe-Aktie sackt ab: Unternehmen übertrifft Prognosen und sucht neuen Chef (dpa-AFX)
|
13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
13.03.26
|NYSE-Handel S&P 500 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.03.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|214,15
|-0,19%