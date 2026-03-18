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Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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Lukrative Adobe-Investition? 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Adobe-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.03.2016 wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Adobe-Papier an diesem Tag 93,42 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,704 Adobe-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Adobe-Papiers auf 254,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 721,04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 172,10 Prozent vermehrt.

Adobe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 104,26 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
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