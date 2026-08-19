Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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Frühe Investition 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren gekostet

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adobe-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Adobe-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 508,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,680 Adobe-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 5 178,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 263,14 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48,21 Prozent.

Insgesamt war Adobe zuletzt 101,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
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