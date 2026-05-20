NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Adobe-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 20.05.2025 wurde das Adobe-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 417,61 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 2,395 Adobe-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 254,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 610,59 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 38,94 Prozent.

Adobe war somit zuletzt am Markt 103,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at