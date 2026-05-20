Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Lohnendes Adobe-Investment?
|
20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet
Am 20.05.2025 wurde das Adobe-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 417,61 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 2,395 Adobe-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 254,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 610,59 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 38,94 Prozent.
Adobe war somit zuletzt am Markt 103,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
20.05.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.04.26