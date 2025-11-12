NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Adobe-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adobe-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Adobe-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 341,15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,313 Adobe-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 767,55 USD, da sich der Wert eines Adobe-Papiers am 11.11.2025 auf 333,22 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,32 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 137,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at