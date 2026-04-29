NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Adobe-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Adobe-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 377,56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,649 Adobe-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 243,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 644,14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35,59 Prozent vermindert.

Am Markt war Adobe jüngst 96,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at