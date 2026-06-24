Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Performance im Blick
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden Adobe-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 484,72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Adobe-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,206 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.06.2026 40,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 197,43 USD belief. Damit wäre die Investition um 59,27 Prozent gesunken.
Insgesamt war Adobe zuletzt 77,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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