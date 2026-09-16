NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Adobe-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Adobe-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Adobe-Aktie bei 528,89 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 0,189 Adobe-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,74 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 15.09.2026 auf 257,76 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 51,26 Prozent vermindert.

Adobe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 105,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at