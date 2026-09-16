Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Adobe-Investmentbeispiel
|
16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Adobe-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Adobe-Aktie bei 528,89 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 0,189 Adobe-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,74 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 15.09.2026 auf 257,76 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 51,26 Prozent vermindert.
Adobe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 105,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
16.09.26
|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
11.09.26
|Adobe-Aktie klettert ins Plus: Software-Riese wird bei Umsatzprognose zurückhaltender (dpa-AFX)
|
11.09.26
|ROUNDUP 2: Softwarehersteller Adobe gibt vorsichtigen Umsatzausblick (dpa-AFX)
|
11.09.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Adobe und Oracle schwanken - Fazit für SAP nicht eindeutig (dpa-AFX)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|218,05
|-0,07%