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Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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Adobe-Investition im Blick 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Adobe gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Adobe-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 499,84 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Adobe-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,001 Adobe-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 240,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 480,43 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,96 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Adobe belief sich zuletzt auf 98,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
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