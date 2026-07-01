Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Profitables Adobe-Investment?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Adobe-Aktie bei 584,73 USD. Bei einem Adobe-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,710 Adobe-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 350,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 205,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 64,94 Prozent.
Adobe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 81,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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