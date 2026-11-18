Das Adobe-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 670,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 0,149 Adobe-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35,11 USD, da sich der Wert eines Adobe-Anteils am 17.11.2026 auf 235,55 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 64,89 Prozent.

Alle Adobe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 95,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at