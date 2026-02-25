NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Adobe eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 25.02.2025 wurde das Adobe-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Adobe-Aktie an diesem Tag 443,41 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Adobe-Aktie investiert hat, hat nun 2,255 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (255,17 USD), wäre das Investment nun 575,47 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42,45 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 101,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

