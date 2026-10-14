Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Adobe-Anlage unter der Lupe
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 3 Jahren angefallen
Das Adobe-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Adobe-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 548,76 USD. Bei einem Adobe-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,822 Adobe-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (236,28 USD), wäre das Investment nun 430,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 56,94 Prozent gesunken.
Adobe war somit zuletzt am Markt 91,92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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