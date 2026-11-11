Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Adobe-Anlage unter der Lupe
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 3 Jahren angefallen
Die Adobe-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Adobe-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 597,22 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Adobe-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,744 Adobe-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 963,36 USD, da sich der Wert eines Adobe-Papiers am 10.11.2026 auf 236,70 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 3 963,36 USD, was einer negativen Performance von 60,37 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Adobe belief sich zuletzt auf 91,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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