Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Adobe-Performance
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: Wäre eine Anlage in Adobe von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Adobe-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 332,75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 0,301 Adobe-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 335,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,97 Prozent.
Zuletzt verbuchte Adobe einen Börsenwert von 138,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
