Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Adobe-Performance 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: Wäre eine Anlage in Adobe von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: Wäre eine Anlage in Adobe von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Vor Jahren in Adobe-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Adobe-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 332,75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 0,301 Adobe-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 335,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Adobe einen Börsenwert von 138,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adobe Inc.

mehr Nachrichten