NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in ADTRAN von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen ADTRAN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ADTRAN-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das ADTRAN-Papier bei 17,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ADTRAN-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,711 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen ADTRAN-Papiere wären am 21.01.2026 53,06 USD wert, da der Schlussstand 9,29 USD betrug. Damit wäre die Investition 46,94 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von ADTRAN bezifferte sich zuletzt auf 742,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at