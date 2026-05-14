NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 14.05.2021 wurde die ADTRAN-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,05 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49,875 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 786,53 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 13.05.2026 auf 15,77 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,35 Prozent vermindert.

Am Markt war ADTRAN jüngst 1,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at