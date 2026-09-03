NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen ADTRAN-Investment gewesen.

Am 03.09.2021 wurde das ADTRAN-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ADTRAN-Aktie betrug an diesem Tag 20,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 486,618 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 659,37 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 02.09.2026 auf 7,52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -63,41 Prozent.

Am Markt war ADTRAN jüngst 609,61 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at