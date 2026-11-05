NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in ADTRAN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ADTRAN-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ADTRAN-Papier investiert hätte, hätte er nun 558,659 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 642,46 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Anteils am 04.11.2026 auf 4,73 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 73,58 Prozent.

Zuletzt verbuchte ADTRAN einen Börsenwert von 411,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at