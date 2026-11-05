ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Profitable ADTRAN-Anlage?
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ADTRAN-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ADTRAN-Papier investiert hätte, hätte er nun 558,659 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 642,46 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Anteils am 04.11.2026 auf 4,73 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 73,58 Prozent.
Zuletzt verbuchte ADTRAN einen Börsenwert von 411,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|EQS-CMS: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
03.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.11.26
|EQS-News: ADTRAN Holdings, Inc. reports third quarter 2026 financial results (EQS Group)
|
01.11.26
|Ausblick: ADTRAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
|05.11.26
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.11.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.11.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.11.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ADTRAN Holdings Inc
|3,52
|-2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.