ADTRAN Holdings Aktie

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WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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ADTRAN-Investition 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ADTRAN-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden ADTRAN-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das ADTRAN-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,447 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 39,22 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 09.09.2026 auf 7,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,78 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von ADTRAN bezifferte sich zuletzt auf 616,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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26.02.26 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
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