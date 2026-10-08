ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Frühe Anlage
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das ADTRAN-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des ADTRAN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,40 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 51,546 ADTRAN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 400,00 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 07.10.2026 auf 7,76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60,00 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von ADTRAN betrug jüngst 620,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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