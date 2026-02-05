ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Rentable ADTRAN-Anlage?
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden ADTRAN-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ADTRAN-Aktie bei 11,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 909,091 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.02.2026 8 609,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,47 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 13,91 Prozent.
ADTRAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 761,30 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
