ADTRAN Holdings Aktie

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

Rentable ADTRAN-Anlage? 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen ADTRAN-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden ADTRAN-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ADTRAN-Aktie bei 11,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 909,091 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.02.2026 8 609,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,47 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 13,91 Prozent.

ADTRAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 761,30 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
28.02.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
ADTRAN Holdings Inc 8,30 5,30%

