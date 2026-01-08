NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in ADTRAN-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit ADTRAN-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10,49 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 95,329 ADTRAN-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (8,83 USD), wäre die Investition nun 841,75 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,82 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte ADTRAN einen Börsenwert von 731,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at