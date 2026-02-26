ADTRAN Holdings Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem ADTRAN-Papier statt. Der Schlusskurs der ADTRAN-Aktie betrug an diesem Tag 18,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 532,198 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 689,20 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 25.02.2026 auf 10,69 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 5 689,20 USD entspricht einer negativen Performance von 43,11 Prozent.
Der Börsenwert von ADTRAN belief sich zuletzt auf 847,34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
