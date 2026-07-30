NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ADTRAN-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,225 ADTRAN-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 85,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,33 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 14,83 Prozent.

ADTRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 734,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at