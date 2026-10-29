NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden ADTRAN-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ADTRAN-Aktie betrug an diesem Tag 18,48 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ADTRAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,113 ADTRAN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (6,96 USD), wäre das Investment nun 376,62 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 62,34 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für ADTRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 567,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at